  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು..ಡೆವಿಲ್‌ ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಡೆವಿಲ್‌" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.."ಡೆವಿಲ್‌" ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ?

sudeep wishes devil :  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಖತ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ದರ್ಶನ್‌ ನಟನೆಯ ಡಿವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೆಂಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಅಂಟ್ರಾಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:36 AM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಡೆವಿಲ್‌" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು.."ಡೆವಿಲ್‌" ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ?

sudeep wishes devil : ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಡೆವಿಲ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಝಲಕ್‌ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಒಂದೆಡೆ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇಯಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಸಖತ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಊಹೆಗಳಿತ್ತು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾ? ಬುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ..!

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಶನ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು..ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ನಟಿಯರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು.. ಇನ್ನು, ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್‌ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾದವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಇರುವಾಗ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ "ದಿ ಡೆವಿಲ್‌" ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ "ಸೂಪರ್‌ ಸಂಡೇ ಬಾದ್‌ಷಾ ಸುದೀಪ"ಎಪಿಸೋಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಶೋನಲ್ಲಿ 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸುದೀಪ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ  "ದಿ ಡೆವಿಲ್‌" ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBK12sudeep̧ wishesDevil FilmGilli NataDarshan

