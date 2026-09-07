BBK 13 First day: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.“ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಏರಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಡು, ಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಇದೇ ಖುಷಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ.ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಲಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಡ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯ ಈ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಳಲು
“ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳಿ… ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ.”ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಂದಿದೆ.“ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಅವಿನಾಶ್,“ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ರೀತಿ ಏತಕ್ಕೆ ರೋಸ್ತಿದ್ದೀರಾ?” ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಲಿವೆಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಪರದಾಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.