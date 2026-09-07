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ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?

BBK 13 First day: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ಫುಲ್‌ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 07, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:49 PM IST
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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