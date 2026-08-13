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ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ! ಮೊಬೈಲ್‌ ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಟಾಸ್ಕ್‌; ಇದೆಂಥಾ ಆಟ?

Boss Kannada Agni Pareeksha task: ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ನಡುವೆ ನಡೆದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೆಂಥಾ ಆಟವೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 13, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:59 PM IST
ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ! ಮೊಬೈಲ್‌ ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಟಾಸ್ಕ್‌; ಇದೆಂಥಾ ಆಟ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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