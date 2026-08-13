Boss Kannada Agni Pareeksha task: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ' (ಬಿಬಿಕೆ 13) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ'ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬೋಳಿಸುವುದು, ಸಗಣಿ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸವಾಲುಗಳ ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಒಡೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯೂ ಇದೆ. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ತನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾ ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರುತಿ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ, ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕದ ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ, ನೀವು ತನಗಿಂತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅವರು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಗೀತಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೋಮೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾದ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ' ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ನಡುವೆ ನಡೆದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಡೆದು ಹಾಕುವ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೆಂಥಾ ಆಟವೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ