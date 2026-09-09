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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತೋ ಆದೇ ಆಯ್ತು..! ಸಾಮಾನ್ಯ Vs ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಮಧ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್‌

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-13ರ ಆರಂಭಿಕ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಕಾವೇರಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Sep 09, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:51 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತೋ ಆದೇ ಆಯ್ತು..! ಸಾಮಾನ್ಯ Vs ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಮಧ್ಯ ಫ್ಲೈಟ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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