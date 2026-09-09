Bigg Boss Kannada Season 13 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-13ರ ಆಟ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬೇಕೆಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಧನುಷ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಭಾಗವಾದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೈಪ್ ಆಟದ ಕಸರತ್ತು
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮನೆ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾನ ವಿನಿಮಯ (ಸ್ವೈಪ್) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿಐಪಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ
ಡೈಮಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಐಪಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಗಗನ್ ಅವರು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಧನುಷ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಧನುಷ್ಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.
ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ
ಗಗನ್ ಅವರು ಧನುಷ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರದು ಹಾಗೂ ದುರಹಂಕಾರ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ ಧನುಷ್, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಭಯಬಿದ್ದು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಎನ್ನಬೇಕಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ vs ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರೋಪದ ಹಂತ
ಈ ಗಲಾಟೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.