ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೆ ಧ್ರುವಂತ್ ರಜತ್‌ ಕಿತ್ತಾಟ ಇಡೀ ಮನೆ ಶೇಕ್‌ ಶೇಕ್‌..!

BBk: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಜೋಡಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನಡೆದಿದೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಫೈಟ್‌ ನಡೆದು ದೊಡ್ಮನೆ ರಣರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಎದುರೇ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಜತ್‌ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:59 PM IST
ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಹೋಲುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರಂತೆ ಧನುಷ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಶೈ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಳು ನಿಪ್ಪನಾಳ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವಂತ್ ಅಪ್‌ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಳಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದನ್ನ ಧ್ರುವಂತ್ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಧ್ರುವಂತ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್  ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್‌ ಎದುರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.. 

ಇಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಧ್ರುವಂತ್ ನಾನು ಅಲ್ದೆ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಜತ್‌ ಇಲ್ಲಾ ಸರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರೊದೆ  ಧ್ರುವಂತ್ ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದೇಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಡ ನೀನ್‌ ಏನ್‌ ದೊಡ್ಡ ಪಲಾರ್‌ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್‌ ಎದುರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದನ್ನೆಲಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಸುದೀಪ್‌ ನಿಂತು ಸಿಟ್ಟಿ ಆಗಿರೊದು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು.. ಮುಣದೆ ಸುದೀಪ್‌ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಸಿದೆ.
 

