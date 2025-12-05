English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಟಾಕ್‌ ವಾರ್..‌!

ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಟಾಕ್‌ ವಾರ್..‌!

 Bbk gilli chaitra talkwar: ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ನಡವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:24 PM IST
  • ಚೈತ್ರಾ ಮಾತಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್‌
  • ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಆದ ಗಿಲ್ಲಿ
  • ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಕುಚಿಕು ರಘು

Trending Photos

ದರ್ಶನ್‌ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌.. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್!
camera icon5
ದರ್ಶನ್‌ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌.. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್!
ನಾಡು–ನುಡಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವೀರರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ–2025’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
camera icon7
Veera Kannadiga Awards-2025
ನಾಡು–ನುಡಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವೀರರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ–2025’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
camera icon5
Rashmika
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಟಾಕ್‌ ವಾರ್..‌!

 Bbk gilli chaitra talkwar:ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ನಡವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಂದಿಯೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಟ ನೋಡಿ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ರಘು ,ಚೈತ್ರಾ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್‌  ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ರಘು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, ಅಶ್ವಿನಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.ಇದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಚೈತ್ರಾ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮನೆಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಹಾಗದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಾ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ನಾನು ಮಾತಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..

ಸದ್ಯ ಈ ವಾರ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮನೆ ಮಂದಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರೊದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿನಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿರೋದು ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೆವಿಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ..ಡೈಲಾಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೌಂಟರ್

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BBKtarget housematesGillichaithra talk war

Trending News