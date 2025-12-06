ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ-ರಘು ಸ್ನೇಹ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಫ್‌

BBk: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸ್ನೇಹ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಘು ಸ್ನೇಹ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು..ಗಲ್ಲಿ ರಘು ಅಂತಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು..ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು.. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ರಘುಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ.. ಈ ಮನಸ್ತಾಪ ಮುಂದುವರೆದು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ..ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ರಘು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಘು ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಂಡುಬಂತು.
ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ರಘು. ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಜೊತೆ ರಘು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗ್ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಘು ಮಧ್ಯೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು.ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಘು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ರಘು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಿಲ್ಲಿ. ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಒಡನಾಟ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ‘ರಘು ಲವ್ಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ’ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಘು ಜಿದ್ದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ‘ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೊಡಣ್ಣ’ ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಘು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ! ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೆವಿಲ್ VS ಮಾರ್ಕ್.. ಹಿಟ್ ಯಾವುದು?