English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ-ರಘು ಸ್ನೇಹ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಫ್‌

ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ-ರಘು ಸ್ನೇಹ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಫ್‌

BBk:  ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 06:28 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ- ರಘು ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದಿದ್ಯಾಕೆ
  • ಗಿಲ್ಲಿ- ರಘು ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ರುವೇನು

Trending Photos

EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
EPFO pension
EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
Gold to Jump 30% in 2026 after Massive 53% and World Gold Council’s Surprise Prediction
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold price today
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ No.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್‌ ಬಿಡದಂತೆ ಕುಡೀತಾರೆ
camera icon6
Alcohol trends in India
ಭಾರತದಲ್ಲಿ No.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್‌ ಬಿಡದಂತೆ ಕುಡೀತಾರೆ
ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ-ರಘು ಸ್ನೇಹ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಫ್‌

BBk: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸ್ನೇಹ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ.. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಘು ಸ್ನೇಹ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು..ಗಲ್ಲಿ ರಘು ಅಂತಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪೇಜ್‌ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬ‍ಂದ ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು..ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು.. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ರಘುಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ.. ಈ ಮನಸ್ತಾಪ ಮುಂದುವರೆದು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡುವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ..ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ರಘು ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್​ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಘು ಕೆಂಡ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್‌ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಂಡುಬಂತು. 
ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ರಘು. ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಜೊತೆ ರಘು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗ್ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಘು ಮಧ್ಯೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು.ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಘು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ. ರಘು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಿಲ್ಲಿ. ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಒಡನಾಟ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ‘ರಘು ಲವ್ಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ’ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್‌ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಘು ಜಿದ್ದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ‘ಒಂದು ತುತ್ತು ಕೊಡಣ್ಣ’ ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಘು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ! ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್‌ ಹಾಕಿಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೆವಿಲ್ VS ಮಾರ್ಕ್.. ಹಿಟ್ ಯಾವುದು?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Two boiled eggmiracle for ur bodyprotienHealth Tips

Trending News