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BBK ಸೀಸನ್‌ 13 ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!.. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಟಿ

BBK season 13 contestant names revealed: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡದ ಹದಿಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 07, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:38 AM IST
BBK ಸೀಸನ್‌ 13 ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!.. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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BBK ಸೀಸನ್‌ 13 ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!.. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ
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