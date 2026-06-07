BBK season 13 contestant names revealed: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹದಿಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡಸೀಸನ್ 13 ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಶುರುವಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡಸೀಸನ್ 13 ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಶುರುವಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ..
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಕೊಂಚ ಬೇಗನೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಕಾವ್ಯ ,ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಧ್ರುವಂತ್ , ಸೂರಜ್ ರಾಶಿಕಾ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದ ಮೂಲಕವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹದು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಗಿರಿಕಥೆ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕೊಡಗಿನ ಚೆಲುವೆ ತಪಸ್ವಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರು ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ನಟಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ನಟ ಭರತ್ ಬೋಪಣ್ಣ?
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಭರತ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಡೆಮೊಪೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನ ಟ್ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
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