ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ನಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸಂದೇಶ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಶಿಶಿರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೋದೆಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುವಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ಇರುವಂತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲಾದವರಿಂದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯೇ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೋಡಿಯ ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ..ಶಿಶಿರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿನಯ.. ಉಡುಪಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀಲ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದು, ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತ್ಸೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ರೇ ಸಾಕು.. ಎಂಬ ಇದ್ರ ಕೊನೆ ಸಾಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಕ್ಕುವಂತಿದೆ.
ಈ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ, ಹಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಅದ್ಭುತ, ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ.ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಎಐ or ರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದರು.
