  ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ನಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸಂದೇಶ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ನಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸಂದೇಶ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Bigboss shishir and aishwarya reels love message :ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸಸ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್‌ ಮೂಲಕ ನಟ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದ್ರೀಗ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು.. ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:14 PM IST
  • ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದ ಜೋಡಿ..!
  • ಏನಿದು ಶಿಶಿರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಗಾಸಿಪ್‌?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ನಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸಂದೇಶ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ನೇಮ್‌ ಫೇಮ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್​ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಶಿಶಿರ್​ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಗಾಢವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಾಥ್​ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೋದೆಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಇರುವಂತ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ರೀಚ್​ ಆಗೋಕೆ ಇರುವಂತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​ ಫಾರ್ಮ್​ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲಾದವರಿಂದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯೇ ರೀಲ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೋಡಿಯ  ರೀಲ್ಸ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದೀಗ ​ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಟೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ರೀಲ್ಸ್​ಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಧ್ವನಿ..ಶಿಶಿರ್​ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿನಯ.. ಉಡುಪಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ರೀಲ್ಸ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀಲ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷ 3 ಸೆಕೆಂಡ್​ ಇದ್ದು, ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತ್ಸೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ರೇ ಸಾಕು.. ಎಂಬ ಇದ್ರ ಕೊನೆ ಸಾಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಕ್ಕುವಂತಿದೆ.

ಈ ರೀಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ, ಹಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಅದ್ಭುತ, ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಹಾಕಿದರೆ.ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಂಗೆ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಸ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಎಐ or ರಿಯಲ್‌ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಿಡಿ: 'ವೀಕ್‌ ಮೈಂಡ್‌' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ತಿರುಗೇಟು

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

