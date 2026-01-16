English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK12; ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್-‌ 12ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಪಟ್ಟ ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಕಾತರುದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 16, 2026, 10:19 PM IST
BBK12; ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್-‌ 12 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ನಡುವೆ ನೆಕ್‌ ಟು ನೆಕ್‌ ಫೈಟ್‌ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸದ್ಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹಾಟ್‌ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ವೋಟ್‌ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೇವಲ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒನ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಟ.. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಇನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇರುವ ಫೋಟೋಗೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ ಇದೆ.  ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಗಳಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಗರು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೀವೇ ಗೆದ್ದು ಬರೋದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.              

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌.. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಸಕರು!
 

