ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ನಡುವೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೇವಲ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇರುವ ಫೋಟೋಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಗಳಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೀವೇ ಗೆದ್ದು ಬರೋದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
