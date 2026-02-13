ವರ್ತೂರ್‌ ಸಂತೋಷ್‌ ಹತ್ತಿರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ? ವಂಶದಕುಡಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬೆರಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Rakshitha shetti : ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವರ್ತೂರ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹಣದ ಬದಲು ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಂಶದಕುಡಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜಾತಿಯ ಹಸುಗಳು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಾಕುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಷ್ಟ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುರಿತ ಈ ‘ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್’ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಜಾಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದೆ.