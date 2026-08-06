/BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್‌ ಅಡಿಗ ಮದುವೆ!.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ʻಜೋಶ್ʼ ಹುಡುಗನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ

BBK9 Rakesh adiga marriage: ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರು ಜೋಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಿರುತೆರೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬಹಳ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಇರೋದಲ್ಲದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೀತಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಇದೀಗ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರಹ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೆಟ್ಟರ್ Person ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಹ ಬೇಕೋ ಆ ತರಹ ಹುಡುಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ.. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ.. ಅವರ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಕಾಮನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ
ಜೋಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ 2009ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದಾ ಬಳಿಕ ಮನಸಾಲಜಿ, ನಂದ ಗೋಕುಲ, ಮಂದಹಾಸ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ʻನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2ʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ರಾಕಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.