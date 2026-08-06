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BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್‌ ಅಡಿಗ ಮದುವೆ!.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ʻಜೋಶ್ʼ ಹುಡುಗನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ

BBK9  Rakesh adiga marriage: ನಟ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್‌ ಅಡಿಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ರಾಕೇಶ್‌ ಅಡಿಗ ಅವರ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 06, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:27 AM IST
BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಕೇಶ್‌ ಅಡಿಗ ಮದುವೆ!.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ʻಜೋಶ್ʼ ಹುಡುಗನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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