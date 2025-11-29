English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಆದರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌತ್‌ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಾಯಕ

Pradeep Rawat: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಾಯಕ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಉದಾಹರಣೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:48 PM IST
  • ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ

Pradeep Rawat: ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ನಟರಿಗೇ ಸೂಕ್ತ. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್’ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಾಕು—ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ‘ಸೈ’ ಚಿತ್ರದ ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಜನಮನ ಗೆದ್ದರು.

‘ಸೈ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದಿತು. ಭಿಕ್ಷು ಯಾದವ್ ಪರ್ದೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಘಟನೆಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಲನ್‌ ಪಾತ್ರ ಹೀರೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.

ಇದು ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದವು. ನಂತರ ಅವರು ಭದ್ರ, ಛತ್ರಪತಿ, ಅಂದರಿವಾಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ‘ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ’ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ರತಿಮ.

ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಯಿ, ನೇನು ಶೈಲಜಾ, ಸರೈನೋಡು ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವರ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸರಿಹೋಗಲು ಕಷ್ಟ.

