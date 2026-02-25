ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಬಂದಿರೋದು..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 25, 2026, 12:37 AM IST
Beauty Sreeleela to act with Ajith Kumar: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಶೀಲೀಲಾ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದಲೂ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೀಗ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ನಟನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು?.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರ‌ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಫುಲ್‌ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಧಮಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಫುಲ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಬಳಿಕ ಹಿಟ್‌, ಫ್ಲಾಫ್‌ ಎಂದು ನೋಡದೇ ಆಫರ್‌ ಮೇಲೆ ಆಫರ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

