ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಬಂದಿರೋದು..

Beauty Sreeleela to act with Ajith Kumar: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೀಲೀಲಾ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೂ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೀಗ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಟನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು?.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಸ್ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷರು.. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಾರಿಸಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ರೂಕ್..!
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಧಮಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಫುಲ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಬಳಿಕ ಹಿಟ್, ಫ್ಲಾಫ್ ಎಂದು ನೋಡದೇ ಆಫರ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದ.. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ!