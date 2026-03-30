  • ಸೀರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ನಟನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

Actor arunoday banerjee boating accident: ಸೀರಿಯಲ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..43ರ ಹರೆಯದ ನಟ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:37 PM IST
Actor arunoday banerjee boating accident: ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (42) ನಿಧನರಾದರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (42) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದರೆ..ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಲ್ಸಾರಿ ಸಮುದ್ರ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
 

ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶವವನ್ನು ದಿಘಾ ರಾಜ್ಯ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 1983 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2008 ರ 'ಚಿರೋದಿನಿ ತುಮಿ ಜೆ ಅಮರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಲವ್ ಸರ್ಕಸ್, ಶೋನೋ ಮಾನ್ ಬೋಲಿ ಟೋಮ್, ನಾ ಹನ್ಯಾಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಗೋಜೆರ್ ಬೌ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಹಲವಾರು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. 

ಇವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ರಾಹುಲ್ ಅನೇಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಜೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಖೇಲಾ' ದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಣಿ ಆಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಚಿರೋದಿನಿ ತುಮಿ ಜೆ ಅಮರ್' ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಶೋಹೋಜ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

