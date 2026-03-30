ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ.. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (42) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ.. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶವವನ್ನು ದಿಘಾ ರಾಜ್ಯ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿವೆ..
ಇನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 1983 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2008 ರ 'ಚಿರೋದಿನಿ ತುಮಿ ಜೆ ಅಮರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಲವ್ ಸರ್ಕಸ್, ಶೋನೋ ಮಾನ್ ಬೋಲಿ ಟೋಮ್, ನಾ ಹನ್ಯಾಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಗೋಜೆರ್ ಬೌ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಹಲವಾರು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಇವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ರಾಹುಲ್ ಅನೇಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಜೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಖೇಲಾ' ದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಣಿ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು..
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಚಿರೋದಿನಿ ತುಮಿ ಜೆ ಅಮರ್' ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಶೋಹೋಜ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಸದ್ಯ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.