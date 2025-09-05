English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾಕಿಂಗ್‌..!! ನಟಿಯಿಂದ ವೇ*ಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ.. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Actress arrested: ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 5, 2025, 04:20 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
  • ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಶಾಕಿಂಗ್‌..!! ನಟಿಯಿಂದ ವೇ*ಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ.. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Anushka Moni Mohan das: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಜವೋ.. ನಕಲಿಯೋ..? ಎಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್..!

ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಅನುಷ್ಕಾ ಮೋನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್.. 41 ವರ್ಷದ ನಟಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಮೋನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೆಲವು ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು.. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಂಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಮೋನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನುಷ್ಕಾ ಮೋನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ರಿಮಾಂಡ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

