  • ಕುಡಿಯದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಿಕ್ಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸ್ಟೆಪ್ಪು.. ಈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ಲೇ ಆಗದೇ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಲ್ಲ...!

best party bollywood songs: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌, ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ಆದರೆ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಅಪೂರ್ಣ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:41 PM IST
  • ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಡು
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಪ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕಾಲು ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ

best party bollywood songs: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯವೇ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್. ಸಂಗೀತವೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಪ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕಾಲು ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕುಡಿಯದೇ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡುವ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಸಂಪೂರ್ಣ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಡು ಎಂದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದೀವಾನಿ ಚಿತ್ರದ ‘ಬದ್ತಮೀಜ್ ದಿಲ್’. ಈ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತೀ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೇವರಿಟ್.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿಂಬಾ ಚಿತ್ರದ ‘ಲಡ್ಕಿ ಆಂಖ್ ಮಾರೆ’ ಹಾಡು ಯುವಜನತೆಯ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸರಳ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಾಡಾಗಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದವರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹಾಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಟ್ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಡು ಎಂದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿನಯದ ಹಮ್ ಚಿತ್ರದ ‘ಜುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಾ ದೇ ದೇ’. ಈ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆದರೆ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿದ್ರೂ ಈ ಹಾಡಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹಾಡು ಎಂದರೆ ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಿತ್ರದ ‘ತೌಬಾ ತೌಬಾ’. ಈ ಹಾಡಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೇರಿಸಿ ಕಾಲಾ ಚಶ್ಮಾ, ಅಭಿ ತೋ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಹುಯಿ ಹೈ, ಕತಾಲ್, ಲಾಲ್ ಪರಿ ಮುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಘಾಗ್ರಾ’ ಹಾಡು ಪ್ರತೀ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜೀವಾಳ. ಈ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜನರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಧುರಿಯ ಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸದಾಕಾಲದ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಥಮ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
 

