Bhargavi LLB serial : ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 'ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ' ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂಬ ವಕೀಲೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ವಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರದವರು. ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರ ತಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಕಥೆ ದಾಸರೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವರು. ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ. ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಉಘೇ ಉಘೇ ಮಹಾದೇಶ್ವರ, ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ತಂಗಿ ಶೃತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಧಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಮಗಳು ಎಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಕಂಠದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಸಂತ ಕಾಲದ ಹೂ ಗಳು ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು. ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ನಂತರ ಆ ೯೦ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನ ವಿಕಾಸ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಈಗ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮನೋಜ್ ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹನುಮಂತೇ ಗೌಡ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್, ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ನಟಿ ರಾಧಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಯೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಜಯದೇವ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ರಾಧಾ ಹಾಗೂ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ರಾಧಾ ಹಾಗೂ ರಾಣವ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯನ್ನ ನಟ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಟ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಖಡಕ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಭಾರ್ಗವಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಛಲಗಾತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಾ ಒಬ್ಬ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
