Rakshita Shetty in Kwatle Kitchen 2: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Bigg Boss ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ, ತುಳಿಯುವೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಲ್ಲೇ ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ರನ್ನರ್ ಆದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೋನಲ್ಲಿಯೇ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟ ಎಲ್ಲರೆದುರು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ, ತುಳಿಯುವೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಆರ್ಪಿ ಗಿಮಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟ ಭವಿಷ್ ಗೌಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ.
ನಟ ಭವಿಷ್ ಗೌಡ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಭವಿಷ್ ಗೌಡ ಈಗ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ (Kwatle Kitchen-02) ಷೋನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಬದಲು ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶೃತಿ ಬದಲಾಗಿ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.