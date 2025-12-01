English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ..ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ "ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ"

Bhavya gowda share lover photo:  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದೀಗ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೋರನ ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:09 PM IST
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ..ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ "ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ"

Bhavya gowda share lover photo:  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೋರನ ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದರು..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಜಿಂಕೆ ತಂಗಿ ಜಿಂಕೆ ಅಂತಾ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಅಂತೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಿತಿತ್ತು. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಲವ್‌ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 11ʼರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ʻಜೀ ಕನ್ನಡʼ ವಾಹಿನಿಯ ʻಕರ್ಣʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ʻನಿಧಿʼ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾದ ನಂತ್ರ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಒಂದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫ್ವವರ್ಸ್’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಸರು. ಇದು ಹೂವಿನ ಬೊಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಈಗ ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 5’ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ʻಶ್ರೀ ರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತುʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಚೆಲುವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಾಕೆ?

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆಂದು ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕದೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಕೈ  ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದರು.  ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಲೇ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಿಯಕರ ಇವರೇ ಇರಬಹುದಾ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ "ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಕ್ರಶ್‌" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ ಭವ್ಯಾ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕದ್ದ ಜೋರಾ ಯಾರೂ ಅಂತಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಅವರೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡೀದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ಮಹಾನಟಿ ಗಗನಾ?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

