Bhojpuri famous actress tulip singh: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ..
ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಂದರ ನಟಿ ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ (ತುಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್) ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ "ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನಗಾದ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ.. ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆತ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ತುಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.. ಸದ್ಯ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.
