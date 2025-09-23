English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕರಾಳತೆ..

Bhojpuri actress: ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ಬೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 23, 2025, 03:43 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್‌ನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ
  • ಆ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕರಾಳತೆ..

Bhojpuri famous actress tulip singh: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್‌ನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಂದರ ನಟಿ ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ (ತುಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್) ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ..!

ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ "ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನಗಾದ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ.. ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆತ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. 

ತುಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ, ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.. ಸದ್ಯ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bhojpuri actressBhojpuri actress Tulip SinghPoonam Singhಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್‌ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್

