ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..

Bhumi Pednekar: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.   

Last Updated : Nov 10, 2025, 10:43 AM IST
Bhumi Pednekar: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ.. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರು ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಜರಿಯದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

 

 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಸಿಎಂ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಭೂಮಿ ಫೆಡ್ನೇಕರ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಫೆಡ್ನೇಕರ್, ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ನಟಿ ಸಿಎಂ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.

ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ಎಂಬಂತೆ, ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು? ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. 

