ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ "ಹಲೋ‌123" ಮೂಲಕ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭುವನ್‌..! ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿ.

kannada new film: ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ  ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:48 PM IST
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
  • ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೃತಾ ಸಿನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ "ಹಲೋ‌123" ಮೂಲಕ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭುವನ್‌..! ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿ.

Hello 123: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರುವುದು ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭುವನ್, ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು “ಹಲೋ 123” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೃತಾ ಸಿನಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭರವಸೆಯ ಕಥೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭವು ಸಂಭ್ರಮಭರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಟ ಭುವನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಕಾ ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದು ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿದೇವಿ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವು ಭುವನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಹರ್ಷ ತಂದಿತು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಆಘಾತ..

‘ರಾಂಧವ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ತಮ್ಮ ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಹಿಡಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ “ಹಲೋ 123” ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮದಂತಿದೆ. ಭುವನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಳತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಟಚ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಭುವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ “ಹಲೋ 123” ವಿಶೇಷವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಯುಎಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರತಂಡವು ತೀವ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ಹಲೋ 123” ಒಂದು ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ – ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ – ವಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ಘಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ “ಹಲೋ 123” ಭುವನ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಕಥಾಹಂದರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
 

Hello 123Bhuvan Ponnanna Re-EntryYogaraj Bhatt DirectionV. Harikrishna MusicAmrita Cine Craft

