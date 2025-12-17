English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Big boss 12 Druvanth reveal rakshitha true cunning face : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ..ಆದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತ್ರ ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಧ್ರುವಂತ್ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 17, 2025, 12:23 PM IST
  • ರಕ್ಷಿತಾಳ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದ ಧ್ರುವಂತ್
  • "ಏನೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವಾಲ್‌ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ " ಧ್ರುವಂತ್
  • "ನೀವು ಯಾಕೆ ಫೇರ್‌ ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಾ" - ರಕ್ಷಿತಾ

Big boss 12 Druvanth reveal rakshitha true cunning face :ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ...ಈ ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಆಟವೆಲ್ಲಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೈಯಲಿದೆ..ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು..ಅದರಂತೆ ತಂಡವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ..ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಫೇರ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಹಾಗೂವೀಕ್‌ ಇರುವವರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ರಕ್ಷಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅನ್‌ಫೇರ್‌ ಆಗಿ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣರಂಗವೇ ಆಗಿತ್ತು..

ಧ್ರುವಂತ್ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ "ನಿನ್ನ ದುರಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.. ನೀನೂ ತುಂಬಾ "ಕನ್ನಿಂಗ್‌" ಇದ್ದೀಯಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈ ಕನ್ನಿಂಗ್‌ ಬುದ್ಧಿ ಗುತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ" ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಟೀಮ್‌ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅನ್‌ಫೇರ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ..ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವವರ ಅವರ ಆಡಿ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು  ನಿನ್ನ ತರ ಅನ್‌ಫೇರ್‌ ಆಗಿ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಧ್ರುವಂತ್  ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ "ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಫೇರ್‌ ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಾ..ನೀವು ಅಷ್ಟೋಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ.ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಧ್ರುವಂತ್ ನಾನು ಇನ್‌ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡಲ್ಲ.. ಏನೆ ಇದ್ರೂ  ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವಾಲ್‌ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಧ್ರುವಂತ್ ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 ಏನೇ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಭಿನ್ನದ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ರೂಮ್‌ನಿಂದಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ..ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಟೀಮ್‌ ಚಾಯ್ಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮಸೆಳೆದಿದೆ..ನಿನ್ನೆಯ ಎಪಿಸೋಡು ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಕಡೆ  ರಕ್ಷಿತಾ ಫೇಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಓವರ್‌ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಧ್ವನಿ...ಮಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜರ್ಬದಸ್ತ್ ಕುಣಿತ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

