ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-12ರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಐದು ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದರು.. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಮಸ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನೆಮಾತಗಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್, ರಜತ್,ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು,ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಐವರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಮನೆ ಆಗಿಮಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಕಳೆ ಬಂದಂತಿದೆ.ಮನೆ ಮಂದಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೀತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.ಆ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಇತಿಚೇಗಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜುಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಮಂದಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಮಂದಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ಮದುವೆ ಎರಡನೇದಾ, ಮೂರನೇಯದ್ದಾ? ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜು ಅಲ್ಲೇ ಮಂಜು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ "ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅತಿಥಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ" ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೌದು ಗಿಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ'ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ?' ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ರಜತ್, 'ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇನಪ್ಪ? ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನತ್ರ ಬೇಡ ಮಗಾ, ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರಜತ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿನಿ ಮಗ ಕೇಳು ನಾನು ಮನೆಯೊಳೆಗೆ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ ರಜತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆಯೂ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಖವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ವಾವ್ ಎನ್ನುವಂತವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.ನಿನ್ನೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಡಿರೊ ರೀತಿ ಕಂಡು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದಂತು ನಿಜ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕಿಡಿ: 'ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ತಿರುಗೇಟು