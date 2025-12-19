Big boss kannada 12 kavya new captain :ಈ ವಾರ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಖತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ..ಒಂದ್ಕಡೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ರಾಶಿಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು..ಆದರೆ ರಾಶಿಕಾನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ರಘು , ಗಿಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆದ್ದು ರಾಶಿಕಾಗೆ ಮುಖಭಂಗಮಾಡಿದ್ದಾರು ರಾಶಿಕಾ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ ಧನುಷ್ ಸೋತು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಿಸ್ನ ಕಥೆ..ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಕಿಸ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಏನಂದ್ರು..?
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸೂರಜ್, ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಬ್ಬರು ತಂಡವಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಿರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ವೀಕ್ ವೀಕ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾವ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬಾರದು, ಕಾವ್ಯನ ಟಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಟಫ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಸೀಸನ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ expect the unexpect ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ನಡುವೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೋಟ್ ಮೇರೆಗೆ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ವಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ.! ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ