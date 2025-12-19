English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅಂತೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ

ಅಂತೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ

  Big boss kannada 12 kavya new captain:  ಮನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ವೀಕ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಂದು ಅನಿಕೊಂಡು  ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ್‌ ಅಂತೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟವೇರಿದ್ದಾರೆ..ನೀನು ವೀಕ್‌ ವೀಕ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೂ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:49 PM IST
  • ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಕಾವ್ಯಾ ಭಾರೀ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಮುಖಭಂಗ
  • ಗಿಲ್ಲಿ ರಘುನ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಕಾವ್ಯಾ
  • ವೀಕ್‌ ವೀಕ್‌ ಅಂದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಾ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
camera icon5
ಬ್ರೇಕಾಫ್ ಬಳಿಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು!
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon5
ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ
camera icon6
Budh Mangal Yuti
ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಅಂತೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ

  Big boss kannada 12 kavya new captain :ಈ ವಾರ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಖತ್‌ ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ..ಒಂದ್ಕಡೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ರಾಶಿಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಸೇಫ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು..ಆದರೆ ರಾಶಿಕಾನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ರಘು , ಗಿಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದು ರಾಶಿಕಾಗೆ ಮುಖಭಂಗಮಾಡಿದ್ದಾರು ರಾಶಿಕಾ ಸೇಫ್‌ ಮಾಡಿದ ಧನುಷ್‌ ಸೋತು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಿಸ್‌ನ ಕಥೆ..ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಕಿಸ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಬೋಟ್ ಏನಂದ್ರು..?

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸೂರಜ್‌, ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಬ್ಬರು ತಂಡವಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಿರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ವೀಕ್‌ ವೀಕ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾವ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಬಾರದು, ಕಾವ್ಯನ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನ ಟಫ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. 

ಈ ಸೀಸನ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ expect the unexpect ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ  ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್‌ ನಡುವೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ʼ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೋಟ್‌ ಮೇರೆಗೆ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು  ಈ ವಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ.! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Big boss kannada 12

Trending News