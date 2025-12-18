ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್‌..ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಲುವೆ ಇವರೇ..!

Ravichandran first love story : ಟಾಸ್ಕ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು "ಪ್ಯಾರ್" ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿರೋ ಭರತ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಿಗ್ಬಸ್ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೋಟರ್ ಬೈಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ಹತ್ರ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ.. ಕಾಲೇಜಿ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ.. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ.. ಆ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿದಾ ಆಗಿ ಹೋದೆ..ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆ ನೋಟವನ್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ...ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್..ಅವಳಿಗೆ I love you ಹೇಳೊಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.. ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ..ಅವತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ..ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕಣೇ drop you ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ.. ಅವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ..ಒಂದು ವಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರತ್ತೆ ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಹೇಗೋ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ..ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸ್ತೇವೆ.. ಅವಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಲವ್ "..
ಹೀಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
