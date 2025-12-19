Big boss kannada 12 kavya find secretroom: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ expect the unexpect ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ವಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ವೀಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ..ಈಗ ಕಾವ್ಯಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಯಾಕೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಾದು ಅಂತಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಆವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ..ಕಾವ್ಯಾ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಯಾಕೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇದಾ ಬಳಿಕ ಕಾವ್ಯಾ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ expect the unexpect ಬೇರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಯಾಕೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಧನುಷ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಶನ್ ಚಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ವೀಟಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಡೋದೇ ಇಲ್ಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಗೆಸ್ ಹಾಗೂ ಯೋಚನೆ ಚಾಲಾಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅಂತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
