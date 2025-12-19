English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಕೊನೆಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ ರಹಸ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಲಾಕಿ ಕಾವ್ಯಾ..!

ಕೊನೆಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ ರಹಸ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಲಾಕಿ ಕಾವ್ಯಾ..!

  Big boss kannada 12 kavya find secretroom : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ expect the unexpect ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ವಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಸಖತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ..ಈಗ ಕಾವ್ಯಾ  ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಯಾಕೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಾದು ಅಂತಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 19, 2025, 02:34 PM IST
  • ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿದ ಕಾವ್ಯಾ
  • ಕಾವ್ಯಾ ವಿವರಣೆ ಕಂಡು ಬಿಗ್‌ಬಾಸೇ ಶಾಕ್‌
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ

Trending Photos

ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
camera icon5
ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
camera icon6
Gouri kalyana colors kannada
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
camera icon5
side effects of eating brinjal
ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
camera icon5
Rashmika mandana bachelor party
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
ಕೊನೆಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ ರಹಸ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಚಾಲಾಕಿ ಕಾವ್ಯಾ..!

  Big boss kannada 12 kavya find secretroom: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ expect the unexpect ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ವಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವೀಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಸಖತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ..ಈಗ ಕಾವ್ಯಾ  ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಯಾಕೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬಾದು ಅಂತಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಆವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ..ಕಾವ್ಯಾ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಯಾಕೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇದಾ ಬಳಿಕ ಕಾವ್ಯಾ ಧನುಷ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ಬಳಿ ಬಂದು  ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್‌ ದರ್ಶನ್‌ರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ವಿನೀಶ್‌..! ಸಖತ್‌ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!

ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್‌ expect the unexpect ಬೇರೆ ಪಕ್ಕಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಯಾಕೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಧನುಷ್‌ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಶನ್‌ ಚಂದ ಅಬ್‌ಸರ್ವ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ವೀಟಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಡೋದೇ ಇಲ್ಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಗೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಯೋಚನೆ ಚಾಲಾಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅಂತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Big boss kannada 12

Trending News