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Darshan‌ Renukaswamy Case: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಇಂದು ಬಿಗ್‌ ಡೇ! ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್?

Darshan Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (Renukaswamy Case) ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ದರ್ಶನ್‌ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತ ತೀರ್ಪು ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಡೇ ಆಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:13 PM IST
Darshan‌ Renukaswamy Case: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಇಂದು ಬಿಗ್‌ ಡೇ! ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್?

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Prajwal B

Prajwal B

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