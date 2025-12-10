ದೀಪಾನೇ ದಿಶಾ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಬಿಡ್ತು! ಕಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟ ಹೊರಿಸಿ ತಂಗಿಯ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಡ್ತಾಳಾ ರೂಪ ?

Brahmagantu serial: ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ ದೀಪಾ ದಿಶಾ ಆಗಿ ಚಿರಾಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ರೂಪ ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಇನ್ನು ಆಫಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೀಪಾಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮನೆಯ ಮಾದರಿ ಸೊಸೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದೀಪಾ ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪ ತನ್ನ ತಂಗಿ ದೀಪಾಳೇ ದಿಶಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ಹೋಗಿ ದಿಶಾಳ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಳಿಸಿ ಆಕೆಯ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ರೂಪಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯೇ ದಿಶಾ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತ ದಿಶಾಳನ್ನು ಚಿರಾಗ್ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟವಳನ್ನಾಗಿಸಲು ರೂಪ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿರಾಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ದಿಶಾಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ವಳಿಗೆ ರೂಪ ಮತ್ತೇ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾಳೆ. ದಿಶಾ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೂಪ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ರೂಪ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಳೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾಳೇ ದಿಶಾ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.