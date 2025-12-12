ಗೌತಮ್, ಭೂಮಿಕಾರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಕೊನೆಯಾಸೆ ಅಂತಾ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 12, 2025, 04:03 PM IST
  • ಜೈದೇವ್–ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಖಚಿತ
  • ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ

Amruthadhaare Serial: ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಮೃತಧಾರೆ'ಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಕುಂತಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಜೊತೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾಳೋ ಎಂಬ ತಳಮಳ.

ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಜೈದೇವ್ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಹಾಕಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಅಚ್ಚನ್ನೂ ಪಡೆದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆನಂದ್  ನೇರವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದ  ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ‘ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ನಾಟಕ’ವನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಕೊನೆಯಾಸೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅಜ್ಜಿಯ ಗುರಿ.

ಆನಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, “ನನ್ನ ಕೊನೆಯಾಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಿ, ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿಕಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲಾ ವಾಪಾಸ್‌ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಳು.

ಗೌತಮ್–ಭೂಮಿಕಾ ಒಂದಾದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೈದೇವ್–ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೂ ತಲುಪಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಮುಂದೇನು ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

