Big Twist in Bhargavi LLB: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಭಾರ್ಗವಿ LLB’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, ಪತ್ನಿ ಭಾರ್ಗವಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ವಾದ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಥಾಹಂದರದಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಾಯರ್ ಜೆಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾವುದೇ ವಕೀಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್, ಪತ್ನಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೋಟು ಧರಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖ್ಯಾತ ಲಾಯರ್ ಜೆಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನ್, ಈವರೆಗೂ ಲಾಯರ್ ಆಗಲು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು, ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಬೃಂದಾ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಂಬ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರ್ಗವಿಯನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರ್ಗವಿಯ ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೆಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು, ಭಾರ್ಗವಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತಾನಾ? ಈ ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ–ಮಗನ ನಡುವಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ತಾಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.