ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಸೋತರು ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ದೀಪಾ..! ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌

Brahmagantu serial: ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೋತರೂ ದೀಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:43 PM IST
Brahmagantu serial: ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೆ’ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೀಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಚಾಲೆಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆದ್ದವರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೌರಿ ಅಜ್ಜಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಮೊದಲ ಚಾಲೆಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ದೀಪಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಾರದೆ ಸೋಲು ಕಂಡಳು.

ಕೊನೆಯ ಚಾಲೆಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ, ಗೌರಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀಪಾ ಸ್ವಯಂ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ತಾನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ, ದೀಪಾ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದಳಾಗಿದ್ದಳು.

ದೀಪಾ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿರು, ದೀಪಾ ಈ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವಳು ಎಂದು ಗೌರಿ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು.

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅಜ್ಜಿ ದೀಪಾಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. “ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿರು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೀಪಾ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದರಿಂದ ದೀಪಾ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಕ್‌ಗೆ ಒಳಗಾದಳು. “ನಾನೇನು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಳು. ಕೊನೆಗೂ ದೀಪಾ ಮನೆದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ಲಾಫ್ ಆಗಿದೆ.

