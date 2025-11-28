ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ನಿಧಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್‌

big twist in Karna Kannada serial: ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ತಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಗರ್ಭವು ಐದು ತಿಂಗಳದ್ದಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನ ನಿಧಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ
ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಜಯ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ತಪ್ಪುಅರ್ಥೈಸಿಕೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಕರ್ಣ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯಾ ಬಂದು ನಿಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಳ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ–ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಧಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿತ್ಯಾ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಹೇಳುವುದೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗ ನಿತ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ನಿತ್ಯಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ವಾಸನೆಗೆ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನಿಧಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ “ನಾನು ಗರ್ಭೀಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಹಾಗೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದಳು” ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಧಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನೊದು ನಿಧಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನಿಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಣ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ತಾನೇ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ನಿಧಿಗೆ ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನು? ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೊನೆಗೆ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು… ಆದರೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಮಾತಾಡುವುದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ನಿಜ-ಸುಳ್ಳಿನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಧಿ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ.