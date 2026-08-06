Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

Pradosh Approver: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕೂಡಾ 2027ರವರೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಹೇಗಾದರೂ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕೆಂದು ದರ್ಶನ್‌ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಾಗ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್‌ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:56 AM IST
Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
2
3
4
5