/Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌; ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

Actor Darshan Case: 2024, ಜೂನ್ 8 ರಂದು ನಡೆದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ (Renukaswamy Murder Case) ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು (Bail) ಪಡೆದು ಹೊರಗಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (Supreme Court) ಕೂಡಾ 2027ರವರೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಹೇಗಾದರೂ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕೆಂದು ದರ್ಶನ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಾಗ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ (Prodosh Big Twist) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಜಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆರೋಪಿ 14 ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿ, ಆತ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅತನಿಗೆ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್, ಇದೀಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲರು 59ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿ, ತನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಕೊಠಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೈಲು ಕೊಠಡಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ (A1) ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ (A2) ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರದೋಷ್ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.