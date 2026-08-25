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Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ದರ್ಶನ್‌, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌


Darshan-Pavithra Gowda: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ (Renukaswamy Murder Case) ಆರೋಪಿಗಳಾದ ನಟ ದರ್ಶನ್ (Darshan) ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು 14ನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ (Pradosh) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:48 PM IST
Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ದರ್ಶನ್‌, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ದರ್ಶನ್‌, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌
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