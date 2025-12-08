BBK vilan entry: ಕಳೆದವಾರ ಜೋಡಿಗಳ ಆಟದಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ನಾವಾ ನೀವಾ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಜೋಡಿಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಿದೇ ಆಡಿದ್ದು.ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ನಡುಕ ತಂದಿದೆ.. ಬಂದೇ ಬಂದೇ ನಾನು ಬಂದೇ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಡೆವಿಲ್ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಕೂಡ ಭೂತದ ಬಂಗಲೆ ತರ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್ .. ಆ ಭೂತ ಬಂಗಲೆ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಕಂಡು ಮನೆ ಮಂದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಲೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಲನ್ ಆಟವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಲನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅಂಜಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಂದನಾ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಜೋರಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಲನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
