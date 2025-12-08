English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ವಿಲನ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿ..ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು!

BBK vilan  entry: ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಿಲನ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲು ನುಡುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:50 PM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ವಿಲನ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿ..ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು!

BBK vilan  entry: ಕಳೆದವಾರ ಜೋಡಿಗಳ ಆಟದಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ನಾವಾ ನೀವಾ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಜೋಡಿಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದೇ ಆಡಿದ್ದು.ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ನಡುಕ ತಂದಿದೆ.. ಬಂದೇ ಬಂದೇ ನಾನು ಬಂದೇ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಡೆವಿಲ್‌ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸ್‌ ಬಂದಿದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಕೂಡ ಭೂತದ ಬಂಗಲೆ ತರ ಸೆಟಪ್‌ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್‌ .. ಆ ಭೂತ ಬಂಗಲೆ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್‌ ಕಂಡು ಮನೆ ಮಂದಿ ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್‌ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮನೆಯ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಲೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಲನ್ ಆಟವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಲನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅಂಜಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಂದನಾ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಜೋರಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಲನ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಯಾರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

 

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigboss 12 kannada vilan entry̧ gilllvilandanush bigbosskavya ̧ rashika

