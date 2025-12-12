BBk 12 big fight: ಕಳೆದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ರಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡೀತ್ತು..ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಪಳಗಿದವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು..ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿಲನ್ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ನಿನ್ನೆ ಇಂದಲೇ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ..
ಶೋನಲ್ಲೂ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ದುರಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತ್ರಾ ಜೊತೆ ರಜತ್ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಣರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮಹಾಕವಿ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ