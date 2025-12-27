ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigboss kannada 12 double elimination: ಈ ವಾರವಂತೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್‌ ವೀಕ್‌ನಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ವಾರ ಕಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 27, 2025, 03:51 PM IST
Bigboss kannada 12 double elimination: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಈ ವಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾರವಾಗಿತ್ತು..ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಯವರನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಅಪಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ..ಈ ವಾರ  ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮನೆಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು..ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬದ ಆಗಮನದಿಂದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೆಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

ವಾರ  ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮನೆಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಗ್‌  ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ..ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ,ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ..

ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್‌ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ..ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigboss kannada12 double elimination

