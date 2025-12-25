Bigboss kannada 12 gilli family entry : ಈ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ನಿಂದ ರಂಗೇರಿದೆ..ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಶಿಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ರಾಶಿಕಾ ಭಾವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೂರಜ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಊಟವನ್ನ ಸವಿದು ಮನೆ ಮಂದಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನುಷ್ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯಾ- ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು? ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್..!
ಇನ್ನು, ಧನುಷ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುತ್ತಾ ಮುತ್ತಾ ಅಂತಾ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು..ಮೊದಲು ಧನುಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಧನುಷ್ ತಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅಂತೆ.." ನನಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಧನುಷ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ಲಿಗೆನೆ 99 ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಧನುಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು..ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮನೆಮಂದಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ತಂದೆ- ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ತಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೋಣೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತೂ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆಯುವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನು., ಗಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಕೇ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ "ನಿನ್ಯಾಕೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೀಯಾ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ ಗಿಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದಂತು ಸತ್ಯ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಗೊತ್ತಾ