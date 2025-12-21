English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಿನಿ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಾವ್ಯಾನ ಚಾಟಿ ಏಟು..!

ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಿನಿ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಾವ್ಯಾನ ಚಾಟಿ ಏಟು..!

Bigboss kannada 12 gilli kavya says rakshitha shetty as over confidence : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಮುಗಿಯೋಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ..ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಆಟ ಬೇರೆ ಇನ್ಮುಂದೆಯಾ ಆಟವೇ ಬೇರೆ ಅಂತಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಆಟವಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ನಾನೇ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವಾ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 21, 2025, 04:27 PM IST
  • ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವಾ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
  • ಒಂದ್ಕಡೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್‌ ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕೌಂಟರ್

ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಿನಿ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಾವ್ಯಾನ ಚಾಟಿ ಏಟು..!

Bigboss kannada 12 gilli kavya says rakshitha shetty as over confidence :  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಮುಗಿಯೋಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ..ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಸೂಪರ್‌ ಸಂಡೇ ವಿತ್‌ ಬಾದಾಷಾ ಸುದೀಪ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಒಂದ್ಕಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕೂಡ  ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಿನ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ..ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

ಇಷ್ಟುದಿನ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧನೆ  ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಾನೇ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮಾತಿನಲ್ಲೆ  ಖಡಕ್‌ ಪಂಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನು, ರಾಶಿಕಾ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ನಡೆಗೆ ಆಕೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್...ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಹವಾ..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigboss kannada 12

