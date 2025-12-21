English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

ಕಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Bigboss kannada 12 gilli warning to rakshitha :  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರ್ತಿದೆ..ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:16 PM IST
  • ಕಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ..!
  • ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಬಂದು ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ವಿಲನ್‌ ಆದ ರಕ್ಷಿತಾ
  • ಗಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ ರಕ್ಷಿತಾ

ಕಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Bigboss kannada 12 gilli warning to rakshitha : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ದಿನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿದೆ..ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್ ಟಫ್‌ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ನಿನ್ನೆಯ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ದ್ರುವಂತ್‌ ಕಂಡು ಮನೆ ಬಂದಿ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ...ಹಠದಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಈಗ ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ..ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾನು ಒಪ್ಪೊದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಂತಾ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್‌ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಕಾವ್ಯಾಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಂತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯವರ ಆಯ್ಕೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ..ಸೂರಜ್‌ ಕಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ (ನಂಜಿ ಇದೆ) ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌

ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಮಂದಿ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ..ರಜತ್‌ ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶೀಪ್‌ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್‌ ಮತ್ತೆ ಮಾಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ.ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಳು ಅಂತಾ  ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.. ಹಾ.. ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗೇ ಕಾವ್ಯಾಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..ಧನುಷ್‌ ಕೂಡ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ..ನಮಗೆ ಸೂರಜ್‌ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಧನುಷ್‌ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು,ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಕಾವ್ಯಾ ಸಖತ್‌ ಆಗೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆನೂ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ..ಇವರು ಯಾರೋ ಈಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೇನೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿತಾಳಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ - ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

