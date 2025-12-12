English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malu  new hairstyle : ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:32 PM IST
Malu  new hairstyle :  ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಳುಗೆ ರಜತ್‌ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇರ್‌ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫುಲ್‌ ವಿಲನ್‌ಮಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಲಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಲನ್‌ ಮನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಲನ್‌ ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಲನ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್‌ ತಂಡ ವಿಲನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಲನ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ತಂಡ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಮಾಳು ಅವರಿಗೆ ರಜತ್‌ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇರ್‌ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ರಜತ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇರ್‌ಕಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಳು ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಅಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಳುನಾ ಇದು ಅನುವಷ್ಟರಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಮನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬೇರೆ ಈ ವಾರ ಕಂಡು ಬಂದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು..ಇನ್ನು, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

