  • ರಕ್ಷಿತಾ-ಧ್ರುವಂತ್ ಇನ್…ರಜತ್- ಚೈತ್ರಾ ಔಟ್

ರಕ್ಷಿತಾ-ಧ್ರುವಂತ್ ಇನ್…ರಜತ್- ಚೈತ್ರಾ ಔಟ್

Bigboss kannada 12 :  ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ expected the unexpect ಸಖತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ..ಕಳೆದ ಮೂರುವಾರದಿಂದ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೊಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ.. ಈ ವಾರ ನಿಜ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:12 PM IST
Bigboss kannada 12:  ಕಳೆದ ಮೂರುವಾರದಿಂದ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೊಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ.. ಈ ವಾರ ನಿಜ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಸ್ಪಂದನಾ, ಮಾಳು ಸೇರಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಕೂಡ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದವರ ಪೈಕಿ ಯಾರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, 58ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಂತರ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ  ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಚೈತ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಈವರೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಯಾರನ್ನೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
 

ಈ ವಾರವೂ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದು ಅನುಮಾನವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ 13 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚೈತ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಜತ್‌ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಥವ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

