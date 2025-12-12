BBk 12 rajath tattoo: ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಜತ್ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸಖತ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸವಾಲಿಗೆ ಸೈ ಎಂದು ತಾನೇ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಲನ್ ಧ್ವನಿ ಇಂದ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾರೂ ವಿಲನ್ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಲನ್ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ತಂಡ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು , ರಜತ್ಗೆ ವಿಲನ್ ತನ್ನ ಟೀಮ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಜತ್, ಗಿಲ್ಲಿ , ಕಾವ್ಯಾ , ಧನುಷ್ , ರಘು, ರಾಶಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು..ಇನ್ನುಳಿದವರನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅವರ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ವಿಲನ್ ಒಂದಾದ ನಂತ್ರ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಯಿತ್ತು.. ಇದಾ ನಂತ್ರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ಯಾಟೋವನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಬಝರ್ ಒತ್ತಿ ತಾನೇ ನೋವಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಈ ವಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
