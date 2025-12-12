English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ರಜತ್‌..!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ರಜತ್‌..!

BBk 12 rajath tattoo:  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ..ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ..ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ರಜತ್‌ಗೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸವಾಲೊಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸವಾಲಿಗೆ ರಜತ್‌ ಸೈ ಎಂದು  ತಾನೇ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:42 PM IST
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ರಜತ್‌
  • ವಿಲನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ರಜತ್‌ ಟೀಮ್ ಸೈ

Trending Photos

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು..! ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ
camera icon7
technology
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು..! ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ
ಯುವಕರೇ ಈ ಗುಣ ಇರುವ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ! ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಾ
camera icon7
Life
ಯುವಕರೇ ಈ ಗುಣ ಇರುವ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ! ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಾ
ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ
camera icon7
Alcohol Fact
ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
camera icon5
gajakesari raja yoga
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ರಜತ್‌..!

BBk 12 rajath tattoo: ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಜತ್‌ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ  ವಿಲನ್‌  ಕೊಟ್ಟ ಸವಾಲಿಗೆ ಸೈ ಎಂದು  ತಾನೇ ಟ್ಯಾಟೋ  ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಿಲನ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಲನ್‌ ಧ್ವನಿ ಇಂದ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾರೂ ವಿಲನ್‌ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಹೇಳಲು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರಲ್ಲಿ ರಜತ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಲನ್‌ ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ  ರಜತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ತಂಡ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!

ಹೌದು , ರಜತ್‌ಗೆ ವಿಲನ್‌ ತನ್ನ ಟೀಮ್‌ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಜತ್‌, ಗಿಲ್ಲಿ , ಕಾವ್ಯಾ , ಧನುಷ್‌ , ರಘು, ರಾಶಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು..ಇನ್ನುಳಿದವರನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅವರ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ವಿಲನ್‌ ಒಂದಾದ ನಂತ್ರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕೂದಲಿಗೆ  ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಯಿತ್ತು.. ಇದಾ ನಂತ್ರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್‌ ಟ್ಯಾಟೋವನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಜತ್‌ ಬಝರ್‌ ಒತ್ತಿ ತಾನೇ ನೋವಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು  ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಈ ವಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸ್ತೆ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ‌‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಬೇಸರ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

bigg boss rajath kannadarajat bigg boss contestant kannadarajat bigg boss kannada professionBigboss kannada 12vilan task ಪ್ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ರಜತ್‌

Trending News