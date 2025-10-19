English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಪ್ರಿಯಕರನೊಂಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ

priyanka Jain: ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿಯು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:57 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವ್ಲಾಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

priyanka Jain: ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿಯು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಶೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಈ ನಟಿ — ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೈನ್. ಮೌನರಾಗಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವ್ಲಾಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮನೆ” ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

