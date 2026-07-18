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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಆಗಮನ.. ಮನರಂಜನೆ ಭರ್ಜರಿ ಖಚಿತ

bigg boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 18, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:23 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಆಗಮನ.. ಮನರಂಜನೆ ಭರ್ಜರಿ ಖಚಿತ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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