bigg boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸರಣಿ ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ರ ಸದ್ದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು' ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಸುಧರ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ರಕ್ಷಾ ಗೌಡ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಕರೆತರಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸೂಧರಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹಳ ಕಾಲ ದೂರವಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಸರಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈಗ, ರಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ. ಮನರಂಜನೆಯು ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಾ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸೋಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಾ ಗೌಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಗುಪ್ಪೆಡಂತ ಮನಸು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ರಕ್ಷಾ ಗೌಡ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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