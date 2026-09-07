Bigg Boss 13: Kiccha Sudeep Kiccha Chappale: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಜಗಳ, ಟಾಸ್ಕ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವದ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಂತೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವವವಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕನೇ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನವೇ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೂಗಳು, ವಾಚ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿದರು ಎಂದರೆ.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ, ಚೆಂದವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ (Designers) ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಮನೆ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಗೋಳ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್, ಟ್ರ್ಯಾಗನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಯೂರೋಪ್ ಮಲಾನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಲ್ಪೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ ಡಿಸೈನ್ರ್ಸ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.