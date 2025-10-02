English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರನಡೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಇಂತದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾಕೆ?

bigg boss contestant: ಖ್ಯಾತ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:29 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಹೊರಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರನಡೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಇಂತದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾಕೆ?

bigg boss 19: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಹೊರಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್. ಅವೇಜ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ನಟಿ ಗೌಹರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್' ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೌಹರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವೇಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾದರೆ, ಗೌಹರ್ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ.. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

ಅವೇಜ್ ಅವರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವೇಜ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವೇಜ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಅವೇಜ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

'ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಶುಭಿ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಸೀರ್ ಅಲಿ ಅವೇಜ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.   

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg Boss 19bigg boss 19 contestantawez darbar paid two crores penaltyawez darbar voluntary exit from bigg boss 19awez darbar news

